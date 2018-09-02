Вперше в історії дві українські тенісистки вийшли до 1/8 фіналу US Open



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Фото: ФТУ US Open. Леся Цуренко

За увесь час українки тільки чотири рази діставалися цієї стадії турніру

Українка Леся Цуренко обіграла чеську спортсменку Катерину Сінякову та вийшла до 1/8 фіналу US Open (Відкритий чемпіонат США), який є одним з чотирьох турнірів найпрестижнішої серії «Великого шолому». Днем раніше до цієї стадії пробилася Еліна Світоліна.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

У першому сеті Цуренко програвала із рахунком 1:4, але змогла переломити хід поєдинку і виграти сет — 6:4. У другому сеті Сінякова майже не чинила опору — 6:1.

Раніше вихід до 1/8 фіналу US Open забезпечила собі перша «ракетка» України Еліна Світоліна, яка з рахунком 6:4, 6:4 обіграла китаянку Ван Цян.

Як зазначає Sport Arena, вперше в історії дві українки пробилися до 1/8 фіналу US Open. За увесь час українки тільки чотири рази діставалися цієї стадії турніру: Юлія Вакуленко в 2007 році, Катерина Бондаренко в 2009 році (вона дійшла до чвертьфіналу — ред.), Леся Цуренко в 2016 році та Еліна Світоліна в 2017-му.

Зазначимо, що в наступному раунді Цуренко зіграє проти чешки Маркети Вондрушової, а Світоліна — проти Анастасії Севастової з Латвії.

Нагадаємо, у першому колі Цуренко обіграла Елісон ван Ейтванк.