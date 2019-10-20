Вперше в історії фігуристка-жінка виконала два стрибки в чотири оберти (відео)



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Анна Щербакова увійшла в історію Фото із соцмереж

Історична подія трапилася на Skate America

Російська фігуристка Анна Щербакова встановила рекорд на етапі Ґран-прі Skate America в Лас-Веґасі (США). Вона стрибнула два четверні лутци в довільній програмі.

Чемпіонка РФ чисто виконала каскад четверний лутц - потрійний тулуп і сольний четверний лутц. Вона стала першою фігуристкою, яка виконала без помилок два четверні лутци на міжнародних змаганнях.

Крім того, Щербакова стрибнула каскад потрійний лутц - потрійний ріттберґер. У каскаді потрійний фліп - потрійний сальхов через ойлер їй поставили недокрут.

За прокат Щербакова отримала 160,16 бала, з них 92,20 – за техніку. В результаті 15-річна спортсменка набрала 227,76 бала і здобула перемогу. Третє місце на змаганнях зайняла ще одна росіянка – Єлизавета Туктамишева.