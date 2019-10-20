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    Вперше в історії фігуристка-жінка виконала два стрибки в чотири оберти (відео)

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    Анна Щербакова увійшла в історію - Вперше в історії фігуристка-жінка виконала два стрибки в чотири оберти (відео)
    Анна Щербакова увійшла в історію
    Фото із соцмереж

    Історична подія трапилася на Skate America

    Російська фігуристка Анна Щербакова встановила рекорд на етапі Ґран-прі Skate America в Лас-Веґасі (США). Вона стрибнула два четверні лутци в довільній програмі.

    Чемпіонка РФ чисто виконала каскад четверний лутц - потрійний тулуп і сольний четверний лутц. Вона стала першою фігуристкою, яка виконала без помилок два четверні лутци на міжнародних змаганнях.

    Крім того, Щербакова стрибнула каскад потрійний лутц - потрійний ріттберґер. У каскаді потрійний фліп - потрійний сальхов через ойлер їй поставили недокрут.

    За прокат Щербакова отримала 160,16 бала, з них 92,20 – за техніку. В результаті 15-річна спортсменка набрала 227,76 бала і здобула перемогу. Третє місце на змаганнях зайняла ще одна росіянка – Єлизавета Туктамишева.

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    фігурне катання рекорд Анна Щербакова
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