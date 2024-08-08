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Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру
Жан Беленюк отримав бронзу Олімпіади
фото: Суспільне

Беленюк зняв взуття і залишив борцівки посеред рингу

Борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк, сьогодні, 8 серпня, здобув бронзу Олімпіади. Опісля змагання він офіційно завершив свою спортивну кар'єру.

Беленюк зняв взуття і залишив борцівки посеред рингу, таким чином підтвердивши закінчення своєї кар'єри на професійному рівні.

Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру фото 1

Нагадаємо, що Жан Беленюк став срібним призером на Олімпіаді Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.

Також борець став п'ятим рекордсменом в олімпійській історії України, розділивши це місце з гімнасткою Лілією Подкопаєвою, веслувальником Юрієм Чебаном та яхтсменкою Русланою Таран.

Окрім олімпійських досягнень, Беленюк здобув п’ять медалей на чемпіонатах світу (дві – золоті) і шість медалей на чемпіонатах Європи (три з них – золоті). Він також переміг на Других Європейських іграх 2019 року.

Нагадаємо, що у поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича. Перший бал здобув саме поляк. Але Беленюк зміг вирівняти рахунок, а потім провести дію на два бали. У підсумку, українець переміг з рахунком 3:1.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: спорт греко-римська боротьба Україна Олімпіада Жан Беленюк

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