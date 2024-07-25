Олімпіада-2024: встановлено перший світовий рекорд

Лім Сі Хьон закінчила змагання з показником у 694 очки

Лім Сі Хьон побила світовий рекорд Кан Чейон

Представниця Південної Кореї Лім Сі Хьон встановила перший світовий рекорд Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з лука. Сталося це в індивідуальній стрільбі з лука.

Лучниця набрала 694 бали з можливих 720. Лім Сі Хьон побила світовий рекорд Кан Чейон, яка у 2019 році на чемпіонаті світу набрала 692 очка.

Зокрема спортсменка, крім того, що встановила новий світовий рекорд, оновила олімпійський: він тримався з попередніх Ігор у Токіо (680 очок) та належав Ан Сан – чемпіонці того турніру.

Нагадаємо, уже завтра, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах.

До того ж тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.