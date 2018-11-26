Вперше з 2007 року жоден українець не потрапив в топ-100 підсумкового рейтингу ATP



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Актуальні результати українських тенісистів у світовій класифікації

За підсумками «челленджера» в Італії Сергій Стаховський та Ілля Марченко, які обидва дійшли до чвертьфіналу, поліпшили свої позиції в рейтингу. Стаховський піднявся на п'ять рядків, а Марченко показав прогрес в 202 позиції (з 887 місця на 685).

У минулому сезоні в топ-100 рейтингу після завершення всіх турнірів з наших тенісистів потрапив Олександр Долгополов (38).

В останній раз жодного з українців не було у підсумковій сотні сезону ще в 2007 році, коли найкращий результат серед наших гравців, 199-е місце, показав Сергій Стаховський.

Змагання в сезоні-2019 стартують 31 грудня 2018 року.

Джерело: btu.org.ua