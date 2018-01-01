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    Всесвітня боксерська асоціація підтвердила, що Далакян і Вілорія посперечаються за вакантний пояс

    Відповідна позначка з'явилася і на порталі BoxRec
    Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) в разі перемоги в наступному бою стане чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі. В кінці грудня стало відомо, що наступним суперником Далакяна стане екс-чемпіон світу Брайян Вілорія (38-5, 23 КО), а бій відбудеться 24 лютого в Інглвуді (США) в рамках вечора боксу Superfly 2. Тепер же Всесвітня
    • Сьогодні, 09:05
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    <span>Артем Далакян. Фото: xsport.ua</span>
    Артем Далакян. Фото: xsport.ua

    Відповідна позначка з'явилася і на порталі BoxRec

    Український боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) в разі перемоги в наступному бою стане чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі.

    В кінці грудня стало відомо, що наступним суперником Далакяна стане екс-чемпіон світу Брайян Вілорія (38-5, 23 КО), а бій відбудеться 24 лютого в Інглвуді (США) в рамках вечора боксу Superfly 2.

    Тепер же Всесвітня боксерська асоціація офіційно підтвердила, що Далакян і Вілорія посперечаються за вакантний пояс WBA в найлегшій вазі.

    Відповідна позначка з'явилася і на порталі BoxRec.

    Спочатку Далакян в титульному бою повинен був зустрітися з Кадзуто Іокою, але той відмовився виходити на ринг 31 грудня минулого року і склав чемпіонські повноваження.

    Артем Далакян може стати третім чинним чемпіоном світу з України.

    Василь Ломаченко тримає пояс WBO у другій напівлегкій вазі, а Олександр Усик є чемпіоном світу за версією WBO у важкому дивізіоні.

    Джерело: sportarena.com

    бокс
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