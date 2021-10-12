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    Всі результати матчів відбору до чемпіонату світу з футболу

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    Німеччина першою вийшла до фінальної частини - Всі результати матчів відбору до чемпіонату світу з футболу
    Німеччина першою вийшла до фінальної частини
    Фото з відкритих джерел

    Німеччина першою з європейських команд вийшла до фінальної частини

    Збірна Німеччини стала першою європейською збірною, яка виграла кваліфікаційну групу та стала учасником фінальної частини, яка відбудеться в листопаді–грудні 2022 року в Катарі. Це стало відомо після матчів 7 туру, який розпочався 11 жовтня.

    Нагадаємо, до фінального раунду виходять команди, які займуть перші місця у кожній з 10 груп. Збірні, котрі опиняться на других позиціях, разом з двома найкращими командами Ліги націй (враховуються тільки переможці дивізіонів) гратимуть двораундовий плей-оф ще за три путівки на мундіаль від Європи.

    Група Е

    Білорусь – Чехія – 0:2 (Шик, 22, Гложек, 65).

    Естонія – Вельс – 0:1 (Мур, 12).

    Група G

    Латвія – Туреччина – 1:2 (Демірал, 70, у свої ворота – Сердар, 76, Бурак Їлмаз, 90+9, з пенальті).

    Норвегія – Чорногорія – 2:0 (Ельюнуссі, 29, 90+6). На 90+4-й хвилині вилучений Вешович (Чорногорія).

    Нідерланди – Гібралтар – 6:0 (ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, з пенальті, Думфріс, 48, Данджума, 75, Мален, 86).

    Група Н

    Словенія – Росія – 1:2 (Ілічич, 40 – Дівєєв, 28, Джикія, 32).

    Хорватія – Словаччина – 2:2 (Крамарич, 25, Модрич, 71 – Шранц, 20, Гараслін, 45).

    Кіпр – Мальта – 2:2 (Папуліс, 7, Сотіріу, 80 – Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8).

    Група J

    Північна Македонія – Німеччина – 0:4 (Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83).

    Румунія – Вірменія – 1:0 (Мітріце, 26).

    Ісландія – Ліхтенштейн – 4:0 (Тордарсон, 19, Гвюдмюндссон, 35, з пенальті, 79, з пенальті, Гудйонсен, 89). На 63-й хвилині вилучений Марксер (Ліхтенштейн).

    У вівторок, 12 жовтня, в європейській кваліфікації ЧС-2022 зіграють: група А – Сербія – Азербайджан, Португалія – Люксембург, група В – Косово – Грузія, Швеція – Греція; група С – Литва – Швейцарія, Болгарія – Північна Ірландія; група D – Казахстан – Фінляндія, Україна – Боснія і Герцеговина; група F – Фарери – Шотландія, Ізраїль – Молдова, Данія – Австрія; група I – Англія – Угорщина, Сан-Марино – Андорра, Албанія – Польща.

    Турнірні таблиці

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Всі результати матчів відбору до чемпіонату світу з футболу