Петраков піде на ризик: збірній України з футболу потрібна тільки перемога

В.о. головного тренера провів пресконференцію перед матчем з Боснією і Герцеговиною

Національній команді України з футболу залишилося провести два матчі у відбірному турнірі чемпіонату світу. Обидва – проти збірної Боснії і Герцеговини. Перша гра відбудеться 12 жовтня на «Арені Львів».

Обидві команди борються за друге місце в групі, яке дасть можливість продовжити боротьбу за вихід до фінальної частини на наступному етапі. Наразі турнірне становище в нашій групі таке: Франція – 12 очок (6 ігор), Україна – 8 (6), Боснія і Герцеговина – 6 (5), Фінляндія – 5 (5), Казахстан – 3 (6).

Після гри в Фінляндії, яка завершилася перемогою українців (2:1), часу на підготовку в нашої команди не було. Весь час забрали відновлювальні процедури. Про це перед матчем з Боснією і Герцеговиною розповів в.о. головного тренера Олександр Петраков.

«Гру збірної Боснії і Герцеговини вивчав у літаку, коли поверталися з Фінляндії, – розповів Петраков. – Подивився матчі суперників з Казахстаном і Францією. Сьогодні у нас буде півгодинна теорія перед грою. Всі гравці знають, що нам потрібна перемога. Ми не можемо навіть грати внічию».

Матч Україна – Боснія і Герцеговина розпочнеться 12 жовтня о 21:45.