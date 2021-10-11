  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Петраков піде на ризик: збірній України з футболу потрібна тільки перемога

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков знає, як перемогти Боснію і Герцеговину - Петраков піде на ризик: збірній України з футболу потрібна тільки перемога
    Олександр Петраков знає, як перемогти Боснію і Герцеговину
    Фото: УАФ

    В.о. головного тренера провів пресконференцію перед матчем з Боснією і Герцеговиною

    Національній команді України з футболу залишилося провести два матчі у відбірному турнірі чемпіонату світу. Обидва – проти збірної Боснії і Герцеговини. Перша гра відбудеться 12 жовтня на «Арені Львів».

    Обидві команди борються за друге місце в групі, яке дасть можливість продовжити боротьбу за вихід до фінальної частини на наступному етапі. Наразі турнірне становище в нашій групі таке: Франція – 12 очок (6 ігор), Україна – 8 (6), Боснія і Герцеговина – 6 (5), Фінляндія – 5 (5), Казахстан – 3 (6).

    Після гри в Фінляндії, яка завершилася перемогою українців (2:1), часу на підготовку в нашої команди не було. Весь час забрали відновлювальні процедури. Про це перед матчем з Боснією і Герцеговиною розповів в.о. головного тренера Олександр Петраков.

    «Гру збірної Боснії і Герцеговини вивчав у літаку, коли поверталися з Фінляндії, – розповів Петраков. – Подивився матчі суперників з Казахстаном і Францією. Сьогодні у нас буде півгодинна теорія перед грою. Всі гравці знають, що нам потрібна перемога. Ми не можемо навіть грати внічию».

    Матч Україна – Боснія і Герцеговина розпочнеться 12 жовтня о 21:45.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Петраков піде на ризик: збірній України з футболу потрібна тільки перемога