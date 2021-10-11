Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)

У фіналі чемпіони світу завдали поразки іспанцям

Чинний чемпіон світу Франція стала другим переможцем Ліги націй. У фіналі, який пройшов у Мілані на стадіоні «Джузеппе Меацца», команда Дідьє Дешама переграла збірну Іспанії – 2:1.

Французам, як і в півфіналі проти Бельгії, довелося відіграватися. На 64-й хвилині форвард збірної Іспанії Мікель Оярсабаль відкрив рахунок. Серхіо Бускетс на Оярсабаля зробив пас з глибини, той увійшов до штрафного і пробив у дальній нижній кут. За дві хвилини Карім Бензема, який отримав м'яч після передачі Кіліана Мбаппе, з кута штрафного зарядив у дальню «дев'ятку».

На 81-й хвилині Кіліан Мбаппе вивів свою команду вперед. Тео Ернандес з глибини зробив чудовий пас у штрафний на форварда, який з кута воротарського пробив низом повз голкіпера. Гол могли скасувати через офсайд, однак суддя вказав на центр поля.

У півфіналі турніру іспанська збірна обіграла національну команду Італії (2:1), а Франція здобула вольову перемогу в матчі з Бельгією (3:2).

Матч за третє місце завершився перемогою Італії.

Франція стала другим в історії переможцем Ліги націй. Перший трофей виборола збірна Португалії.