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    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)

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    Франція вперше виграла Лігу націй - Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція вперше виграла Лігу націй
    Фото: УЄФА

    У фіналі чемпіони світу завдали поразки іспанцям

    Чинний чемпіон світу Франція стала другим переможцем Ліги націй. У фіналі, який пройшов у Мілані на стадіоні «Джузеппе Меацца», команда Дідьє Дешама переграла збірну Іспанії – 2:1.

    Французам, як і в півфіналі проти Бельгії, довелося відіграватися. На 64-й хвилині форвард збірної Іспанії Мікель Оярсабаль відкрив рахунок. Серхіо Бускетс на Оярсабаля зробив пас з глибини, той увійшов до штрафного і пробив у дальній нижній кут. За дві хвилини Карім Бензема, який отримав м'яч після передачі Кіліана Мбаппе, з кута штрафного зарядив у дальню «дев'ятку».

    На 81-й хвилині Кіліан Мбаппе вивів свою команду вперед. Тео Ернандес з глибини зробив чудовий пас у штрафний на форварда, який з кута воротарського пробив низом повз голкіпера. Гол могли скасувати через офсайд, однак суддя вказав на центр поля.

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    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)
    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)

    У півфіналі турніру іспанська збірна обіграла національну команду Італії (2:1), а Франція здобула вольову перемогу в матчі з Бельгією (3:2).

    Матч за третє місце завершився перемогою Італії.

    Франція стала другим в історії переможцем Ліги націй. Перший трофей виборола збірна Португалії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Франція стала другим переможцем Ліги націй УЄФА (фоторепортаж)