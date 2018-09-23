Вже навесні в українському футболі може з'явитися система VAR



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Фото взяте з сайту sportsdaily.ru

У Федерації футболу України розповіли, коли нові технології з'являться у Прем'єр-лізі

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів про плани ФФУ впровадити VAR (систему Відеоспостереження для допомоги арбітрам) наступної весни. Про це Павелко розповів в інтерв'ю телеканалу «Футбол1/2».

«Нам важливо спочатку протестувати систему, дати можливість побачити її у Прем'єр-лізі, дати протестувати її арбітрам.

Вибрали систему, як у Польщі. Там мобільна VAR, вона приїжджає на стадіон, підключається до транслятора. В автобусі знаходиться бригада помічників, фахівців, яка контролює роботу системи.

Спільно з ФІФА і польськими колегами проводимо перемовини і закуповуємо техніку, саме для такої мобільної версії. У цьому чемпіонаті, можливо, з березня ми будемо готові застосувати систему VAR», - заявив Павелко.

Нагадаємо, раніше голова ФФУ Андрій Павелко повідомив, що Україна має намір провести матч за Суперкубок УЄФА. Швидше за все, Київ побореться за право провести матч Суперкубку УЄФА у 2021 році.

У Суперкубку УЄФА грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У цьому сезоні матч пройшов у Таллінні. У битві за трофей зійшлися дві мадридські команди - «Реал» і «Атлетіко». Перемогу з рахунком 4:2 здобули останні.