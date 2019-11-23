WADA офіційно рекомендувала позбавити Російську антидопінгову агенцію офіційного статусу



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Росія порушує антидопінгові правила і не кається Картинка з соцмереж

Питання розглянуть 9 грудня

Комітет з відповідності Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) рекомендував виконкому організації визнати РУСАДА не відповідає антидопінговому кодексу.

Раніше WADA ініціювало процес розгляду статусу РУСАДА через невідповідність у даних з бази Московської антидопінгової лабораторії.

«WADA підтверджує, що сьогодні відправила рекомендацію Комітету з відповідності виконкому щодо поточної процедури розгляду статусу РУСАДА.

Докладний і конфіденційний документ, який буде обговорюватися на засіданні виконкому 9 грудня о Парижі, рекомендує відправити РУСАДА повідомлення про невідповідність у зв'язку з невиконанням критичної вимоги Міжнародного стандарту відповідності, позначити серйозні наслідки, а також запропонувати умови відновлення.

Рекомендація Комітету заснована на звітах відділу WADA з розслідувань і незалежних судово-медичних експертів. Документи розглядалися на засіданні 17 листопада і стосувалися ряду невідповідностей, виявлених в ході перевірки даних з бази Московської лабораторії.

Подальша оцінка WADA і відділу з розслідувань включала також розгляд відповідей російської влади на список детальних і технічних питань», - йдеться в прес-релізі WADA.

Поряд із тим зросла перспектива недопущення Росії до участі в Олімпіаді-2020.