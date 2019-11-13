WADA скоротить термін дискваліфікації за вживання кокаїну і марихуани



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Побутове вживання кокаїну в спорті каратиметься мінімально Cycling Weekly

Спортсменові потрібно довести, що наркотики він вживав не для поліпшення результатів

Всесвітня антидопінгова аґенція (WADA) ухвалила нову редакцію кодексу, в якому скорочений термін дискваліфікації за вживання кокаїну і марихуани.

Зміни вступлять в силу з 1 січня 2021 року, інформує Cycling Weekly. Тепер спортсмен, викритий у застосуванні наркотиків, буде відсторонений на три місяці, якщо доведе, що вживав кокаїн або марихуану не для поліпшення своїх спортивних результатів. Термін дискваліфікації можуть скоротити до одного місяця, якщо спортсмен пройде програму реабілітації.

Якщо з'ясується, що спортсмен брав заборонені речовини з метою поліпшити спортивні показники, порушення буде вважатися навмисним. У такому випадку термін дискваліфікації складе два роки.

До вступу в силу нових правил WADA покарання за прийом кокаїну і марихуани може становити до чотирьох років.

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