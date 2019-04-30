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    Ломаченко підтвердив час повернення після травми

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    Василь Ломаченко - Ломаченко підтвердив час повернення після травми
    Василь Ломаченко
    УНІАН

    Наступний поєдинок українця може відбутися восени

    Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) повідомив про ймовірний час повернення після травми. Швидше за все це станеться восени.

    «Це буде орієнтовно в вересні. Часу достатньо. За півтора тижня знімаю гіпс. А через два – повернуся в зал. Не потрібна рука, щоб поступово набирати оберти в плані фізичних кондицій. До боксерської роботи рукою планую повернутися за два місяця. До вересня буде достатньо часу», - повідомив Ломаченко на своєму каналі в YouTube.

    Нагадаємо, українець пошкодив праву руку в переможному бою проти Ентоні Кролли 12 квітня.

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