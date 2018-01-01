WTA Доха. Українка Бондаренко програла вже у стартовому матчі основної сітки одиночного розряду
- Сьогодні, 21:07
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Розсилка
У першому раунді українка програла представниці Іспанії
Катерина Бондаренко не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA, який розпочався у Досі.
Як відомо, шоста сіяна в кваліфікації Катерина Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107) у фінальному раунді відбору: 6-4, 6-3.
Втім, вже у стартовому матчі основної сітки українську тенісисту зупинила представниця Іспанії Карла Суарес-Наварро.
Майже дві години дівчата провели на корті в рамках першого кола основної сітки дебютного турніру серії Premier-5 в цьому році.
Бондаренко, яка пробилася в основну сітку після кваліфікації, відповіла на один брейк суперниці двома у стартовій партії.
Суарес-Наварро, 29-а в світовому рейтингу, у другому сеті сама зробила два брейка, віддавши один гейм на своїй подачі.
У вирішальній партії українка вийшла вперед 3-1, але далі програла п'ять геймів поспіль.
Катерина продовжить виступ у Досі в парній сітці і 14 лютого зіграє в дуеті з Олександрою Крунич (Сербія) проти українсько-австралійської пари Надія Кіченок / Анастасія Родіонова.
Qatar Total Open - Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Перше коло (одиночний розряд)
Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Катерина Бондаренко (Іспанія) 3:6, 6:3 ,6:3
Джерело: btu.org.ua