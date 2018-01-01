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    WTA Доха. Українка Бондаренко програла вже у стартовому матчі основної сітки одиночного розряду

    У першому раунді українка програла представниці Іспанії
    Катерина Бондаренко не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA, який розпочався у Досі. Як відомо, шоста сіяна в кваліфікації Катерина Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107) у фінальному раунді відбору: 6-4, 6-3. Втім, вже у стартовому матчі основної сітки українську тенісисту зупинила
    • Сьогодні, 21:07
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ
    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ

    У першому раунді українка програла представниці Іспанії

    Катерина Бондаренко не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA, який розпочався у Досі.

    Як відомо, шоста сіяна в кваліфікації Катерина Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107) у фінальному раунді відбору: 6-4, 6-3.

    Втім, вже у стартовому матчі основної сітки українську тенісисту зупинила представниця Іспанії Карла Суарес-Наварро.

    Майже дві години дівчата провели на корті в рамках першого кола основної сітки дебютного турніру серії Premier-5 в цьому році.

    Бондаренко, яка пробилася в основну сітку після кваліфікації, відповіла на один брейк суперниці двома у стартовій партії.

    Суарес-Наварро, 29-а в світовому рейтингу, у другому сеті сама зробила два брейка, віддавши один гейм на своїй подачі.

    У вирішальній партії українка вийшла вперед 3-1, але далі програла п'ять геймів поспіль.

    Катерина продовжить виступ у Досі в парній сітці і 14 лютого зіграє в дуеті з Олександрою Крунич (Сербія) проти українсько-австралійської пари Надія Кіченок / Анастасія Родіонова.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Перше коло (одиночний розряд)

    Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Катерина Бондаренко (Іспанія) 3:6, 6:3 ,6:3

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Бондаренко
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