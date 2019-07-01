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    Як нападник. Зінченко змінив ігровий номер у «Манчестер Сіті»

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    Олександр Зінченко більше не 35-й - Як нападник. Зінченко змінив ігровий номер у «Манчестер Сіті»
    Олександр Зінченко більше не 35-й
    Фото з соцмереж

    Тепер Олександр виступатиме під номером, яким раніше позначали центрфорвардів

    Оборонець англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко змінив ігровий номер.

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    Як повідомляє прес-служба «міщан», український футболіст, який раніше грав під 35-м номером, у наступному сезоні буде носити футболку з номером «11». Раніше цей номер теж належав сербському оборонцеві Александру Коларову, який покинув «Манчестер Сіті» два роки тому.

    Зінченко перейшов у «Манчестер Сіті» влітку 2016 року з російської «Уфи». Сума трансферу склала €2 млн.

    У складі англійського клубу він взяв участь в 43 матчах у всіх турнірах, в яких став автором одного забитого м'яча, а також відзначився п'ятьма результативними передачами. З «міжанами» українець двічі ставав переможцем англійської Прем'єр-ліги, два рази виграв Кубок Ліги, а також по одному разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті Александр Коларов
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