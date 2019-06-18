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    Футболіст збірної України поїхав у відпустку до Москви

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    Олександр Зінченко не втрачає нагоди, щоб поїхати в лоно країни-агресора - Футболіст збірної України поїхав у відпустку до Москви
    Олександр Зінченко не втрачає нагоди, щоб поїхати в лоно країни-агресора
    Фото із соцмереж

    Олександр Зінченко любить провести літо на території країни-окупанта

    Півоборонець збірної України і англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко засвітився на відпочинку в російській столиці. Відразу двоє користувачів Instagram виставили світлини з гравцем, який нарождився в Радомишлі Житомирської області. Геолокація теж однакова - стадіон «Лужники».

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    Футболіст збірної України поїхав у відпустку до Москви
    Футболіст збірної України поїхав у відпустку до Москви

    Що робив Зінченко у Москві, наразі невідомо. Можна лишень додати, що минулого літа з'являлися фото з рибалки Олександра в Уфі, де він виступав за місцевий футбольний клуб.

    Нагадаємо, що нещодавно Зінченко в прямому ефірі розповів про свої стосунки з телеведучою Ладою Седан.

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