Футболіст збірної України поїхав у відпустку до Москви
Олександр Зінченко не втрачає нагоди, щоб поїхати в лоно країни-агресора
Фото із соцмереж
Олександр Зінченко любить провести літо на території країни-окупанта
Півоборонець збірної України і англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко засвітився на відпочинку в російській столиці. Відразу двоє користувачів Instagram виставили світлини з гравцем, який нарождився в Радомишлі Житомирської області. Геолокація теж однакова - стадіон «Лужники».
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Що робив Зінченко у Москві, наразі невідомо. Можна лишень додати, що минулого літа з'являлися фото з рибалки Олександра в Уфі, де він виступав за місцевий футбольний клуб.
Нагадаємо, що нещодавно Зінченко в прямому ефірі розповів про свої стосунки з телеведучою Ладою Седан.
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