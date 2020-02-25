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    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)

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    &laquo;Спорткомплекс &laquo;Здоровꞌя&raquo; отримав друге життя, а навколишня територія - поки ні - Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    «Спорткомплекс «Здоровꞌя» отримав друге життя, а навколишня територія - поки ні
    прес-служба Кабміну

    Стара розвалина перетворилась на сучасний спорткомплекс. Ну, майже

    Два роки тому – влітку 2018 - у Вінниці об’явили про реконструкцію місцевого спорткомплексу «Здоров’я».

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    За півтора роки представники влади наважились показати, як то все виглядає.

    Фото з реконструкції спорткомлексу презентував у себе на сторінці на Facebook один з радників прем’єр-міністра, фінансування проекту здійснюється за рахунок місцевого бюджету Вінницької області.

    У спорткомплексі облаштують приміщення під боксерський ринг, тренажерний зал, а також буде зал для тенісу, бадмінтону, міні-футболу та індорхокею. Власне, процес реконструкції онлайн – й показано на світлинах.

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    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)
    Як у Вінниці реконструюють спорткомплекс «Здоровꞌя» (фото)

    На початку реконструкції кошторис проекту становив 37 млн гривень. В 2019 році всього з бюджету області на проекти реновації спортивних об’єктів регіону було виділено 8 млн гривень.

    Кабмін спорт Вінниця інфраструктура Вінницька облрада
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