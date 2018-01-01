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    Як українець Абраменко пробивався у фінал Олімпійських Ігор-2018 (відео)

    Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце
    В олімпійському Пхьончхані українець Олександр Абраменко успішно подолав кваліфікаційний раунд змагань з фрістайлу у лижній акробатиці і гарантував собі місце у фіналі. Перший фінал в чоловічій акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого. Початок - о 13:00 за Києвом. «Саша виконав два практично ідеальних стрибка. За формою і виконанням
    • Сьогодні, 20:58
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    Олександр Абраменко. Фото: Getty Images
    Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

    Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце

    В олімпійському Пхьончхані українець Олександр Абраменко успішно подолав кваліфікаційний раунд змагань з фрістайлу у лижній акробатиці і гарантував собі місце у фіналі.

    Перший фінал в чоловічій акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого. Початок - о 13:00 за Києвом.

    «Саша виконав два практично ідеальних стрибка. За формою і виконанням вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні», - сказав тренер з фристайлу Енвер Аблаєв.

    Він зазначив, що у фристайлі Олімпійські ігри в Пхьончхані підтверджують рівень найпрестижнішого спортивного форуму планети, адже найсильніші спортсмени справедливо отримують високі бали і демонструють щільність результатів.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
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