Як українець Абраменко пробивався у фінал Олімпійських Ігор-2018 (відео)

Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце

В олімпійському Пхьончхані українець Олександр Абраменко успішно подолав кваліфікаційний раунд змагань з фрістайлу у лижній акробатиці і гарантував собі місце у фіналі. Перший фінал в чоловічій акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого. Початок - о 13:00 за Києвом. «Саша виконав два практично ідеальних стрибка. За формою і виконанням



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Олександр Абраменко. Фото: Getty Images

Абраменко вийшов у фінал акробатики, зайнявши 10-е підсумкове місце

В олімпійському Пхьончхані українець Олександр Абраменко успішно подолав кваліфікаційний раунд змагань з фрістайлу у лижній акробатиці і гарантував собі місце у фіналі.

Перший фінал в чоловічій акробатиці відбудеться в неділю, 18 лютого. Початок - о 13:00 за Києвом.

«Саша виконав два практично ідеальних стрибка. За формою і виконанням вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні», - сказав тренер з фристайлу Енвер Аблаєв.

Він зазначив, що у фристайлі Олімпійські ігри в Пхьончхані підтверджують рівень найпрестижнішого спортивного форуму планети, адже найсильніші спортсмени справедливо отримують високі бали і демонструють щільність результатів.