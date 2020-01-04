Найбільш відвідуваний футбольний матч року зібрав понад 98 тисяч глядачів



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Рекордним став півфінал минулого розіграшу Ліги чемпіонів

Рейтинг найбільш відвідуваних футбольних матчів 2019 року оприлюднив портал Transfermarkt. Очолив список півфінал минулого розіграшу Ліги чемпіонів, який відбувся 1 травня в Барселоні на стадіоні «Камп Ноу». Місцева «Барселона» приймала «Ліверпуль» та здобула перемогу з рахунком 3: 0.Гра зібрала на трибунах 98 299 глядачів. У трійку також увійшли матчі між «Кайзер Чіфс» і «Орландо Пайретс» в ПАР (88 тисяч) і між «Манчестер Сіті» і «Уотфордом» на «Уемблі» (85 854 глядачів).

Нагадаємо, сейв українського воротаря Андрія Луніна потрапив у топ-10 найкращих в іспанській Ла Лізі в 2019 році. Андрій розташувався на сьомій позиції рейтингу. Відзначено сейв Луніна в матчі 27-го туру Прімери «Атлетіко» - «Леґанес» (1:0). Тоді українець на правах оренди виступав за гостей і відбив удар півоборонця «матрацників Томи Лемара зі штрафного.

Крім того троє гравців, які виступають в українському елітному дивізіоні увійшли до списка провідних молодих гравців, на думку UEFA. До топ-50 потрапили 21-річний бразильський захисник «Шахтаря» Додо, його співвітчизник 19-річний вінгер «гірників» Тете. І орендований «Зорею» у «Динамо» півзахисник Богдан Ледньов.