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    Як збірна України здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу-2019 (відео)

    Жіноча команда України з футболу вирвала перемогу в Угорщини на останній хвилині
    Національна жіноча збірна команда України провела свій другий поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2019. Важкий поєдинок в Угорщині завершився мінімальною перемогою збірної України – 1:0, передає сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу. Єдиний м’яч українки забили вже у компенсований арбітром час. Відзначилася Дар’я
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    Жіноча команда України з футболу вирвала перемогу в Угорщини на останній хвилині

    Національна жіноча збірна команда України провела свій другий поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2019.

    Важкий поєдинок в Угорщині завершився мінімальною перемогою збірної України – 1:0, передає сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

    Єдиний м’яч українки забили вже у компенсований арбітром час. Відзначилася Дар’я Апанащенко.

    Ця перемога вивела українську збірну на третю сходинку групи 4. В активі «синьо-жовтих» чотири очки після двох матчів.

    Беззаперечними лідерами групи є команди Данії та Швеції, які розгромили своїх суперниць у стартових турах.

    Наступні поєдинки у відборі на ЧС-2019 відбудуться вже у наступному році.

    До Вашої уваги відео огляд матчу Угорщина - Україна:

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