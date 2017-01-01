Як збірна України здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу-2019 (відео)
- Сьогодні, 12:45
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Жіноча команда України з футболу вирвала перемогу в Угорщини на останній хвилині
Національна жіноча збірна команда України провела свій другий поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2019.
Важкий поєдинок в Угорщині завершився мінімальною перемогою збірної України – 1:0, передає сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.
Єдиний м’яч українки забили вже у компенсований арбітром час. Відзначилася Дар’я Апанащенко.
Ця перемога вивела українську збірну на третю сходинку групи 4. В активі «синьо-жовтих» чотири очки після двох матчів.
Беззаперечними лідерами групи є команди Данії та Швеції, які розгромили своїх суперниць у стартових турах.
Наступні поєдинки у відборі на ЧС-2019 відбудуться вже у наступному році.
До Вашої уваги відео огляд матчу Угорщина - Україна: