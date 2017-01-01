Як збірна України здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу-2019 (відео)

Жіноча команда України з футболу вирвала перемогу в Угорщини на останній хвилині

Національна жіноча збірна команда України провела свій другий поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2019. Важкий поєдинок в Угорщині завершився мінімальною перемогою збірної України – 1:0, передає сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу. Єдиний м’яч українки забили вже у компенсований арбітром час. Відзначилася Дар’я



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Жіноча команда України з футболу вирвала перемогу в Угорщини на останній хвилині

Національна жіноча збірна команда України провела свій другий поєдинок у відборі на Чемпіонат світу-2019.

Важкий поєдинок в Угорщині завершився мінімальною перемогою збірної України – 1:0, передає сайт Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Єдиний м’яч українки забили вже у компенсований арбітром час. Відзначилася Дар’я Апанащенко.

Ця перемога вивела українську збірну на третю сходинку групи 4. В активі «синьо-жовтих» чотири очки після двох матчів.

Беззаперечними лідерами групи є команди Данії та Швеції, які розгромили своїх суперниць у стартових турах.

Наступні поєдинки у відборі на ЧС-2019 відбудуться вже у наступному році.

До Вашої уваги відео огляд матчу Угорщина - Україна: