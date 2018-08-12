Ярмоленко дебютував в Прем'єр-лізі Англії проти «Ліверпуля»
-
Розсилка
Андрій Ярмоленко
Українець у другому таймі змінив Арнаутовича
Андрій Ярмоленко дебютував в Прем'єр-лізі Англії за «Вест Гем» в матчі проти «Ліверпуля».
На 67-й хвилині зустрічі він замінив Марко Арнаутовича.
На даний момент, «Вест Гем» програє «Ліверпулю» з рахунком 0:3.
Нагадаємо, 28-річний українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах команди.
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко потрапив до символічної збірної новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.
Джерело: ua.tribuna.com