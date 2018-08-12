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    Ярмоленко дебютував в Прем'єр-лізі Англії проти «Ліверпуля»

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    Андрій Ярмоленко - Ярмоленко дебютував в Прем'єр-лізі Англії проти «Ліверпуля»
    Андрій Ярмоленко

    Українець у другому таймі змінив Арнаутовича

    Андрій Ярмоленко дебютував в Прем'єр-лізі Англії за «Вест Гем» в матчі проти «Ліверпуля».

    На 67-й хвилині зустрічі він замінив Марко Арнаутовича.

    На даний момент, «Вест Гем» програє «Ліверпулю» з рахунком 0:3.

    Нагадаємо, 28-річний українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах команди.

    Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко потрапив до символічної збірної новачків англійської Прем'єр-ліги за версією Bleacher Report Football.

    Джерело: ua.tribuna.com

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