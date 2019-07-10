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    Ярмоленко в новому сезоні виступатиме за «Вест Хем» під сьомим номером

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    Андрій Ярмоленко - Ярмоленко в новому сезоні виступатиме за «Вест Хем» під сьомим номером
    Андрій Ярмоленко

    Ярмоленко перейшов в «Вест Хем Юнайтед» влітку 2018 року з дортмундської «Боруссії». Сума трансферу склала € 20 млн

    Півзахисник «Вест Хем Юнайтед» та збірної України Андрій Ярмоленко в новому сезоні буде виступати під номером «7». Про це повідомила прес-служба лондонської команди.

    У минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги український півзахисник провів 9 матчів, в яких забив два м'ячі і зробив одну результативну передачу передачу.

    Нагадаємо, що Ярмоленко перейшов в «Вест Хем Юнайтед» влітку 2018 року з дортмундської «Боруссії». Сума трансферу склала € 20 млн. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року.

    Нагадаємо, лондонська команда за підсумками минулого сезону посіла в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги 10 місце.

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