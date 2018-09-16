Ярмоленко забив дебютний гол за «Вест Гем» (відео)



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Фото взяте з ресурсу football.ua

Пеллегріні вперше поставив українця до стартового складу і Андрій відразу ж виправдав довіру тренера

Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі п'ятого туру АПЛ проти «Евертона».

28-річний українець вийшов у стартовому складі, а на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі.

Після передачі Марко Арнаутовича Ярмоленко опинився наодинці з голкіпером господарів поля і потужно пробив у ближній кут.

Наразі поєдинок триває. Йде середина першого тайму.

Це перший вихід у старті для хавбека цього сезону.

До цього він чотири рази виходив на заміну, в середньому проводячи на полі 27 хвилин.

«Вест Гем» програв усі чотири перші ігри АПЛ і знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці.



