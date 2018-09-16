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    Ярмоленко забив дебютний гол за «Вест Гем» (відео)

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    Фото взяте з ресурсу football.ua - Ярмоленко забив дебютний гол за «Вест Гем» (відео)
    Фото взяте з ресурсу football.ua

    Пеллегріні вперше поставив українця до стартового складу і Андрій відразу ж виправдав довіру тренера

     Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі п'ятого туру АПЛ проти «Евертона».

    28-річний українець вийшов у стартовому складі, а на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі. 

    Після передачі Марко Арнаутовича Ярмоленко опинився наодинці з голкіпером господарів поля і потужно пробив у ближній кут.

    Наразі поєдинок триває. Йде середина першого тайму.

    Це перший вихід у старті для хавбека цього сезону.

    До цього він чотири рази виходив на заміну, в середньому проводячи на полі 27 хвилин.

    «Вест Гем» програв усі чотири перші ігри АПЛ і знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці.


    Андрій Ярмоленко
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