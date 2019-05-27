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    Зінченко розповів, що тренер «Ман Сіті» цікавився його думкою про гравця «Динамо»

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    Олександр Зінченко - Зінченко розповів, що тренер «Ман Сіті» цікавився його думкою про гравця «Динамо»
    Олександр Зінченко

    «Цей гравець - мій конкурент по позиції»

    Півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко розповів, що тренер англійського клубу Мікель Артета спілкувався з ним про одного з футболістів київського «Динамо».

    «Стежу за «Динамо», так як це головний конкурент «Шахтаря». Радує, що там грає багато вихованців. Хлопці ростуть. Відкрию секрет: недавно Мікель Артета цікавився моєю думкою щодо одного гравця «Динамо». І в кінці додав, що йому треба їхати з цього чемпіонату. Цей гравець - мій конкурент по позиції», - сказав Зінченко в ефірі передачі «Великий футбол».

    Нагадаємо, Зінченко перейшов в «Манчестер Сіті» влітку 2016 року з «Уфи». Його трансфер коштував «городянам» €2 млн. Чинний контракт футболіста з «Сіті» розрахований до літа 2020 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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