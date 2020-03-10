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    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»

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    У Києві пройшла щорічна церемонія вручення премії Герої спортивного року - Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    У Києві пройшла щорічна церемонія вручення премії Герої спортивного року
    Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

    Найкращими спортсменами року визнали борця і народного депутата Жана Беленюка та дзюдоїстку Дар’ю Білодід

    У Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців щорічної всеукраїнської премії «Герої спортивного року».

    Про це повідомили в департаменті спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту.

    Найкращим спортсменом 2019 року визнано чинного народного депутата від партії «Слуга народу« Жана Беленюка - чемпіона світу і Європи, чемпіона ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби, срібного призера Олімпійських ігор 2016 року в Ріо.

    Найкращою спортсменкою України стала Дарія Білодід - наймолодша чемпіонка світу з дзюдо (2018, 2019), чемпіонка Європи 2017 року.

    Найкращими тренерами року визнано батьків і наставників Дар'ї Білодід - Світлану Кузнєцову і Геннадія Білодіда.

    Найкраща команда року - чоловіча збірна з фехтування на шпагах, срібний призер чемпіонату світу з фехтування в Будапешті.

    У номінації «Найкраща команда з ігрових видів спорту» нагороду отримала юнацька збірна з футболу - чемпіони світу з футболу U-20.

    У номінації «Сильні духом» нагороду отримує Марина Піддубна - дворазова чемпіонка світу з плавання.

    Сенсацією року визнано чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного.

    У номінації «Разом з олімпійцями» переміг чемпіон світу з паверліфтингу Олексій Бичков.

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    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»
    Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

    Нагороду «Олімпійська надія України» отримала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року.

    Переможцем у номінації «Висхідна зірка» став Олексій Середа - чемпіон і срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

    Премію «Герої спортивного року» організував Національний олімпійський комітету України.

    спорт дзюдо плавання Фехтування Facebook премія Жан Беленюк Ярослава Магучих Олексій Середа
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