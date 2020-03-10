Стали відомі всі переможці премії «Герої спортивного року»



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У Києві пройшла щорічна церемонія вручення премії Герої спортивного року Фото: facebook.com/Департамент спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту

Найкращими спортсменами року визнали борця і народного депутата Жана Беленюка та дзюдоїстку Дар’ю Білодід

У Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців щорічної всеукраїнської премії «Герої спортивного року».

Про це повідомили в департаменті спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді та спорту.

Найкращим спортсменом 2019 року визнано чинного народного депутата від партії «Слуга народу« Жана Беленюка - чемпіона світу і Європи, чемпіона ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби, срібного призера Олімпійських ігор 2016 року в Ріо.

Найкращою спортсменкою України стала Дарія Білодід - наймолодша чемпіонка світу з дзюдо (2018, 2019), чемпіонка Європи 2017 року.

Найкращими тренерами року визнано батьків і наставників Дар'ї Білодід - Світлану Кузнєцову і Геннадія Білодіда.

Найкраща команда року - чоловіча збірна з фехтування на шпагах, срібний призер чемпіонату світу з фехтування в Будапешті.

У номінації «Найкраща команда з ігрових видів спорту» нагороду отримала юнацька збірна з футболу - чемпіони світу з футболу U-20.

У номінації «Сильні духом» нагороду отримує Марина Піддубна - дворазова чемпіонка світу з плавання.

Сенсацією року визнано чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного.

У номінації «Разом з олімпійцями» переміг чемпіон світу з паверліфтингу Олексій Бичков.

Нагороду «Олімпійська надія України» отримала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, срібна призерка чемпіонату світу 2019 року.

Переможцем у номінації «Висхідна зірка» став Олексій Середа - чемпіон і срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

Премію «Герої спортивного року» організував Національний олімпійський комітету України.