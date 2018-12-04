  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ястремська очолила список найкращих тенісисток WTA молодше 20 років

    • Розсилка
    Даяна Ястремська - Ястремська очолила список найкращих тенісисток WTA молодше 20 років
    Даяна Ястремська
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Це найбільший успіх у кар'єрі молодої українки

    18-річна українка Даяна Ястремська очолила рейтинг найкращих молодих тенісисток за версією WTA.

    На даний момент вона займає 58-е місце у списку WTA.

    Інша українка, 16-річна Марта Костюк, у цьому рейтингу посіла сьоме місце.

    Свій перший турнір у кар'єрі Ястремська виграла в середині жовтня, здобувши перемогу на змаганнях в Гонконзі.

    Читайте також: Цуренко і Ястремська зіграють на турнірах WTA напередодні Australian Open.
    Світоліна на другому місці після Квітової за кількістю титулів у сезоні.
    Ястремська стала другою наймолодшою чемпіонкою року в WTA.

    Джерело: Tribuna.com

    теніс Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ