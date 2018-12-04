Ястремська очолила список найкращих тенісисток WTA молодше 20 років



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Даяна Ястремська Фото взяте з сайту ua-football.com

Це найбільший успіх у кар'єрі молодої українки

18-річна українка Даяна Ястремська очолила рейтинг найкращих молодих тенісисток за версією WTA.

На даний момент вона займає 58-е місце у списку WTA.

Інша українка, 16-річна Марта Костюк, у цьому рейтингу посіла сьоме місце.

Свій перший турнір у кар'єрі Ястремська виграла в середині жовтня, здобувши перемогу на змаганнях в Гонконзі.

Джерело: Tribuna.com