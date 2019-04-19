Яя Туре розповів, чи збирається виступати за київське «Динамо»



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Екс-футболіст «Барселони» вдягнув форму київського «Динамо», але лише для того, щоб провести тренування з дітьми

Колишній півзахисник «Барселони» і «Манчестер Сіті» Яя Туре прокоментував свій візит до табору київського «Динамо».

«Чому я тут? Приїхав підписати контракт з «Динамо». Жартую! «Динамо» - дуже гостинний клуб. Для мене приїзд сюди - особливі емоції. Я провів час з дітьми і спробував передати їм щось особливе, чомусь їх навчити. Я отримав класні емоції. Спробував себе в роботі з дітьми та усвідомив, як це важко. Потрібно завжди піклуватися про своїх гравців. Коли я став дорослим футболістом, то вже сам про себе дбав. Але якщо ти тренер, то тобі потрібно постійно контролювати команду, передавати їй своє бачення гри. Це не просто.

Думаю, що і дітям було цікаво. Коли я бачу, як діти дивляться на мене, як слухають, що я говорю, - бачу, що вони хочуть досягати більшого. Можливо, вони зможуть стати трошки краще, поспілкувавшись зі мною. Мої плани на майбутнє? Не знаю, буду з вами щирий. Я все ще можу грати, робити на полі певні корисні речі. Можливо, скоро я повідомлю якісь новини з цього приводу», - цитує прес-служба «Динамо» Туре.