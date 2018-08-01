YouTube-канал «Динамо» - 23-й серед клубів Європи за переглядами
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Розсилка
Перше місце завдяки трансферу Роналду займає «Ювентус»
Канал київського «Динамо» на YouTube зібрав найбільше переглядів серед українських футбольних клубів (1 мільйон 484 тисячі) за липень місяць.
Зазначимо, що на канал столичної команди підписані 90 тисяч осіб.
Більш того, канал «Динамо» зайняв 23-е місце серед клубів Європи.
TOP 25 football clubs in Europe ranked by #YouTube views during july 2018. #SMFL— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 августа 2018 г.
13.@GalatasaraySK
14.@SpursOfficial
15.@Inter
16.@ChelseaFC
17.@BVB
18.@PSV
19.@OM_Officiel
20.@RangersFC
21.@pfc_cska
22.@Everton
23.@DynamoKyiv
24.@WestHamUtd
25.@FCKobenhavn pic.twitter.com/AbEfMnt6ng
Для порівняння, у «Ювентуса», який став лідером серед європейських футбольних клубів завдяки трансферу Кріштіану Роналду, 36 мільйонів переглядів за липень.
TOP 25 football clubs in Europe ranked by #YouTube views during july 2018. #socialmediafootballleague— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 августа 2018 г.
1.@juventusfc
2.@FCBarcelona
3.@realmadrid
4.@LFC
5.@PSG_inside
6.@Arsenal
7.@ManUtd
8.@ManCity
9.@FCBayern
10.@RealBetis
11.@zenit_spb
12.@AFCAjax pic.twitter.com/zZ3ejmgJl5
Джерело: sport.ua