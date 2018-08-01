YouTube-канал «Динамо» - 23-й серед клубів Європи за переглядами



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Перше місце завдяки трансферу Роналду займає «Ювентус»

Канал київського «Динамо» на YouTube зібрав найбільше переглядів серед українських футбольних клубів (1 мільйон 484 тисячі) за липень місяць.

Зазначимо, що на канал столичної команди підписані 90 тисяч осіб.



Більш того, канал «Динамо» зайняв 23-е місце серед клубів Європи.

Для порівняння, у «Ювентуса», який став лідером серед європейських футбольних клубів завдяки трансферу Кріштіану Роналду, 36 мільйонів переглядів за липень.

Джерело: sport.ua