  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юлія Левченко стала другою у фіналі «Діамантової ліги» зі стрибків у висоту

    • Розсилка
    Юлія Левченко. Фото ФЛАУ - Юлія Левченко стала другою у фіналі «Діамантової ліги» зі стрибків у висоту
    Юлія Левченко. Фото ФЛАУ

    Українку випередила у фіналі тільки Марія Ласіцкене

    Юлія Левченко посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі «Діамантової ліги» у Цюриху.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Левченко з третьої спроби подолала 1,94 м, а от наступна висота – 1,97 м – їй не підкорилася.

    Саме на ній і визначилася переможниця. Нею стала Марія Ласіцкене.

    Першу трійку з результатом 1,90 м замкнула німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш.

    Оксана Окунєва та Катерина Табашник розділили п’яте місце (1,85 м).

    Раніше повідомлялося, що 30 серпня у Цюриху мали визначитися перші переможці «Діамантової ліги»-2018.

    У програмі змагань були як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни.

    Додамо, що Оксана Окунєва наступного дня після фіналу у Цюриху вийде у брюссельський сектор для стрибків у висоту.

    Юлія Левченко Діамантова ліга Оксана Окунєва легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ