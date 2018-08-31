Юлія Левченко стала другою у фіналі «Діамантової ліги» зі стрибків у висоту



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Юлія Левченко. Фото ФЛАУ

Українку випередила у фіналі тільки Марія Ласіцкене

Юлія Левченко посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі «Діамантової ліги» у Цюриху.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Левченко з третьої спроби подолала 1,94 м, а от наступна висота – 1,97 м – їй не підкорилася.

Саме на ній і визначилася переможниця. Нею стала Марія Ласіцкене.

Першу трійку з результатом 1,90 м замкнула німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш.

Оксана Окунєва та Катерина Табашник розділили п’яте місце (1,85 м).

Раніше повідомлялося, що 30 серпня у Цюриху мали визначитися перші переможці «Діамантової ліги»-2018.

У програмі змагань були як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни.

Додамо, що Оксана Окунєва наступного дня після фіналу у Цюриху вийде у брюссельський сектор для стрибків у висоту.