Юлія Левченко стала другою у фіналі «Діамантової ліги» зі стрибків у висоту
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Розсилка
Українку випередила у фіналі тільки Марія Ласіцкене
Юлія Левченко посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі «Діамантової ліги» у Цюриху.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Левченко з третьої спроби подолала 1,94 м, а от наступна висота – 1,97 м – їй не підкорилася.
Саме на ній і визначилася переможниця. Нею стала Марія Ласіцкене.
Першу трійку з результатом 1,90 м замкнула німкеня Марі-Лоренс Юнгфляйш.
Оксана Окунєва та Катерина Табашник розділили п’яте місце (1,85 м).
Раніше повідомлялося, що 30 серпня у Цюриху мали визначитися перші переможці «Діамантової ліги»-2018.
У програмі змагань були як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни.
Додамо, що Оксана Окунєва наступного дня після фіналу у Цюриху вийде у брюссельський сектор для стрибків у висоту.