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    Юна українська тенісистка Завацька оновила особистий рекорд в рейтингу WTA

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    Юна українська тенісистка Завацька оновила особистий рекорд в рейтингу WTA

    Результати українок в світовій тенісній класифікації на 24 вересня 2018 року

    За підсумками ігрового тижня наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA:

    • Еліна Світоліна - 6 (4555)
    • Леся Цуренко - 26 (1805)
    • Катерина Бондаренко - 84 (735), втратила 1 рядок

    З рейтингом за 24 вересня 2018 року ви можете ознайомитися тут.

    Із сотні найсильніших вибула Даяна Ястремська - українка опустилася на 13 позицій і посіла 110-е місце.

    З найкращим результатом в кар'єрі тиждень відкриває Катаріна Завацька. На змаганнях ITF в Сен-Мало 18-річна українка дійшла до фіналу. У рейтингу Завацька піднялася відразу на 32 рядки - 175-е місце. Раніше особистим рекордом Катаріни була 197-я позиція.

    Джерело: btu.org.ua

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