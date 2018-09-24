Юна українська тенісистка Завацька оновила особистий рекорд в рейтингу WTA



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Результати українок в світовій тенісній класифікації на 24 вересня 2018 року

За підсумками ігрового тижня наші тенісистки займають такі місця в топ-100 рейтингу WTA:

Еліна Світоліна - 6 (4555)

Леся Цуренко - 26 (1805)

Катерина Бондаренко - 84 (735), втратила 1 рядок

З рейтингом за 24 вересня 2018 року ви можете ознайомитися тут.

Із сотні найсильніших вибула Даяна Ястремська - українка опустилася на 13 позицій і посіла 110-е місце.

З найкращим результатом в кар'єрі тиждень відкриває Катаріна Завацька. На змаганнях ITF в Сен-Мало 18-річна українка дійшла до фіналу. У рейтингу Завацька піднялася відразу на 32 рядки - 175-е місце. Раніше особистим рекордом Катаріни була 197-я позиція.

Джерело: btu.org.ua