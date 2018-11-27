Юнацька Ліга УЄФА. «Динамо» у Києві прийме «Андерлехт». Анонс матчу



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Сьогодні юнацька команда киян зіграє єврокубковий матч

У вівторок, 27 листопада, команда Ігоря Костюка зіграє проти бельгійців матч-відповідь 2 раунду на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Перша гра у Брюсселі завершилася нічиєю 1:1. Рахунок ударом з пенальті відкрив гравець господарів Сібен Деваеле на 27-й хвилині, а у киян забив Вадим Мащенко на 70-й хвилині.

«Біло-сині» з того часу провели два матчі. «Динамо» спочатку зіграло у нульову нічию на виїзді проти «Шахтаря» (11 листопада), а 22 листопада підопічні Ігоря Костюка вдома розгромили «Львів» з рахунком 4:0.

А от суперник ігрової практики після 6 листопада не мав. «Андерлехт» U-19, через відсутність у Бельгії турніру для 19-річних, у більшості своїй складається з футболістів, які грають у змаганні 21-річних. Проте і там команда U-21 після гри з «Динамо» провела лише одну гру 12 листопада, перемігши «Остенде» з рахунком 2:0.

У попередньому раунді «Динамо» пройшло болгарське «Септемврі» (6:1 у двох матчах), а «Андерлехт» був сильнішим за австрійський клуб «Адміра» за сумою двох матчів і голу на виїзді (0:0, 1:1).

Завтрашній (27 листопада) поєдинок другого раунду Юнацької ліги УЄФА між «Динамо» та «Андерлехтом» розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Денисом Щербаковим.

У прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися на офіційному каналі київського «Динамо» у YouTube.

Джерело: Офіційний сайт Динамо