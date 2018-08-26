Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 виграла турнір в Сербії



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Фото: ФБУ

Наші хлопці впевнено подолали груповий етап

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 віком до 18 років вдало виступила на турнірі в Белграді, Сербія.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Наші хлопці впевнено подолали груповий етап, вигравши усі три матчі, після чого не залишивши суперникам шансів у півфіналі і виграли фінальний поєдинок, завоювавши титул.

Чоловіки 3x3. Категорія U-18

Старк Арена. Белград, Сербія

Груповий етап

Україна U-18 - Ramingosi 19:6

Україна U-18 - Celava mambrana 9:8

Україна U-18 - Plan B 17:6

1/2 фінала

Україна U-18 - Vozdovac 19:3

Фінал

Україна U-18 - Celava membrana 21:16

Нагадаємо, чоловіча збірна U-18 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, який з 31 серпня по 2 вересня пройде в угорському Дебрецені.

У груповому раунді нашім хлопцям протистоятимуть команди Німеччини та Чехії.