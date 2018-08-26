  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 виграла турнір в Сербії

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - Юнацька збірна України з баскетболу 3х3 виграла турнір в Сербії
    Фото: ФБУ

    Наші хлопці впевнено подолали груповий етап

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 віком до 18 років вдало виступила на турнірі в Белграді, Сербія.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наші хлопці впевнено подолали груповий етап, вигравши усі три матчі, після чого не залишивши суперникам шансів у півфіналі і виграли фінальний поєдинок, завоювавши титул.

    Чоловіки 3x3. Категорія U-18

    Старк Арена. Белград, Сербія

    Груповий етап

    Україна U-18 - Ramingosi 19:6

    Україна U-18 - Celava mambrana 9:8

    Україна U-18 - Plan B 17:6

    1/2 фінала

    Україна U-18 - Vozdovac 19:3

    Фінал

    Україна U-18 - Celava membrana 21:16

    Нагадаємо, чоловіча збірна U-18 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, який з 31 серпня по 2 вересня пройде в угорському Дебрецені.

    У груповому раунді нашім хлопцям протистоятимуть команди Німеччини та Чехії. 

    НОВИНИ ФУТБОЛУ баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ