Збірна України U-17 потрапила в групу 2

У Ньоні відбулося жеребкування відбіркового раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед юнаків до 17 років. У ньому взяли участь 52 команди. В елітний раунд, який відбудеться в березні 2019 року, виходять дві найсильніші команди з кожної групи, а також чотири кращі третє місця. Англія і Німеччина почнуть боротьбу відразу з елітного раунду. У



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Збірна України U-17 потрапила в групу 2

У Ньоні відбулося жеребкування відбіркового раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед юнаків до 17 років.

У ньому взяли участь 52 команди.

В елітний раунд, який відбудеться в березні 2019 року, виходять дві найсильніші команди з кожної групи, а також чотири кращі третє місця.

Англія і Німеччина почнуть боротьбу відразу з елітного раунду.

У фінальну стадію (травень 2019 року) крім її господарки збірної Ірландії, вийдуть вісім переможців груп елітного раунду і сім кращих других місць.

Збірна України потрапила в групу 2.

Її суперниками стали збірні: Боснії і Герцеговини, Ісландії та Гібралтару.

Джерело: ua-football.com