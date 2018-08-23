Юнацька збірна України (U-18) зазнала другої поразки на турнііу Вацлава Єжека



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Фото ФФУ

Підопічні Олега Кузнецова знову не змогли вразити ціль, а у свої ворота пропустили один м’яч

Другий поєдинок для юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) знову склався не найкращим чином.

За грою команда Олега Кузнецова ні в чому не поступалася угорцям, а ось рахунок виявився не на нашу користь, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На 55-й хвилині суперник використав швидку контратаку.

Усі спроби українців відігратися ні до чого не призвели – 0:1.

Меморіал Вацлава Єжека з футболу

Група В

Японія – Словаччина – 1:1

Угорщина – Україна – 1:0

Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.

Турнірне становище: Словаччина, Японія – по 4 (2), Угорщина – 3 (2), Україна – 0 (2).