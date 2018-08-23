  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юнацька збірна України (U-18) зазнала другої поразки на турнііу Вацлава Єжека

    • Розсилка
    Фото ФФУ - Юнацька збірна України (U-18) зазнала другої поразки на турнііу Вацлава Єжека
    Фото ФФУ

    Підопічні Олега Кузнецова знову не змогли вразити ціль, а у свої ворота пропустили один м’яч

    Другий поєдинок для юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) знову склався не найкращим чином.

    За грою команда Олега Кузнецова ні в чому не поступалася угорцям, а ось рахунок виявився не на нашу користь, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    На 55-й хвилині суперник використав швидку контратаку.

    Усі спроби українців відігратися ні до чого не призвели – 0:1.

    Меморіал Вацлава Єжека з футболу

    Група В

    Японія – Словаччина – 1:1

    Угорщина – Україна – 1:0

    Україна U-18 (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Якуба, Біблик, Чирук, Буханевич, Мельнійчук, Шамич, Пінчук, Калинчук, Гуров.

    Турнірне становище: Словаччина, Японія – по 4 (2), Угорщина – 3 (2), Україна – 0 (2).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ