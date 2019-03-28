ФФУ: Фахівці УЄФА та ФІФА підтвердили правомірність запрошення Мораєша до збірної України



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У Федерації запевняють, що жодних покарань не буде

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький прокоментував ситуацію з відкриттям дисциплінарних проваджень щодо двох перших матчів збірної України у відборі до Євро-2020.

«Федерації футболу Португалії та Люксембургу у визначеному Дисциплінарним кодексом УЄФА порядку подали до УЄФА протести стосовно можливої неправомірної участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 гравця збірної України Жуніора Мораєша.

Відповідно до передбаченої процедури Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відкрив два дисциплінарних провадження та надав ФФУ час для пояснень своєї правової позиції в цьому питанні.

Рішення за результатами розгляду протестів будуть прийняті на наступному засіданні комітету, час проведення якого буде визначено пізніше.

Хочу наголосити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораєша до збірної України для підготовки та участі в матчах із Португалією та Люксембургом ми проаналізували ситуацію з отриманням футболістом громадянства України. Також були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораєша до складу збірної України.

Тому ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення УЄФА. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро-2020», — переконаний генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Джерело: ФФУ