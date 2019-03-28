УЄФА відкрив справу проти збірної України через натуралізацію Мораєша



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Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Розгляд даного питання відбудеться на одному з найближчих засідань дисциплінарного комітету

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завів справу щодо збірної України через участь у двох матчах відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораєша.

Як поінформувала прес-служба УЄФА, розгляд даного питання відбудеться на одному з найближчих засідань дисциплінарного комітету, проте точна дата поки не називається.



Протест щодо участі Мораєша в матчах відбору Євро-2020 подали футбольні федерації Португалії і Люксембургу. Вони наполягають на тому, що 31-річний нападник не мав права виступати за збірну України, тому що не прожив на новій батьківщині п'ять років поспіль, не залишаючи країну на тривалий час.

Якщо протести португальської і люксембурзької сторін будуть задоволені, українській збірній загрожують технічні поразки в перших двох поєдинках відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року, в яких вона набрала 4 очки.



