  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    УЄФА відкрив справу проти збірної України через натуралізацію Мораєша

    • Розсилка
    УЄФА відкрив справу проти збірної України через натуралізацію Мораєша
    Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

    Розгляд даного питання відбудеться на одному з найближчих засідань дисциплінарного комітету

    Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завів справу щодо збірної України через участь у двох матчах відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораєша.

    Читайте також

    Як поінформувала прес-служба УЄФА, розгляд даного питання відбудеться на одному з найближчих засідань дисциплінарного комітету, проте точна дата поки не називається.

    Протест щодо участі Мораєша в матчах відбору Євро-2020 подали футбольні федерації Португалії і Люксембургу. Вони наполягають на тому, що 31-річний нападник не мав права виступати за збірну України, тому що не прожив на новій батьківщині п'ять років поспіль, не залишаючи країну на тривалий час.

    Якщо протести португальської і люксембурзької сторін будуть задоволені, українській збірній загрожують технічні поразки в перших двох поєдинках відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року, в яких вона набрала 4 очки.

     Читайте також: Юрист: Навряд чи ФІФА перегляне своє рішення про зміну громадянства Мораєшем, але не виключаю такого


    Читайте також
    чемпіонат Європи Збірна України Жуніор Мораєш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ