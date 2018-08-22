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    Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала турнір Вацлава Єжека

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    Фото: ФФУ - Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала турнір Вацлава Єжека
    Фото: ФФУ

    Підопічні Олега Кузнецова в першому матчі міжнародного турніру мінімально поступилися команді Японії

    У своєму першому матчі на меморіалі Вацлава Єжека, який проходить у Чехії, юнацька збірна України (футболісти не старші 2001 року народження) зустрічалася з японськими однолітками.

    Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, який суперники синьо-жовтих забили вже на восьмій хвилині, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Меморіал Вацлава Єжека

    Група В

    Японія — Україна 1:0 (1:0)

    Гол: Ютаро (8).

    Україна (U-18): Трубін, В.Мудрик, Романюк (Каленчук, 60), Якуба, Данилюк, Чирук (Буханевич, 76), Литвиненко, Мельнійчук (Шамич, 76), Гудзинський (Біблик, 60), Гуров, Підручний.


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