Юнацька збірна України з футболу з поразки розпочала турнір Вацлава Єжека



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Фото: ФФУ

Підопічні Олега Кузнецова в першому матчі міжнародного турніру мінімально поступилися команді Японії

У своєму першому матчі на меморіалі Вацлава Єжека, який проходить у Чехії, юнацька збірна України (футболісти не старші 2001 року народження) зустрічалася з японськими однолітками.

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, який суперники синьо-жовтих забили вже на восьмій хвилині, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Меморіал Вацлава Єжека

Група В

Японія — Україна 1:0 (1:0)

Гол: Ютаро (8).

Україна (U-18): Трубін, В.Мудрик, Романюк (Каленчук, 60), Якуба, Данилюк, Чирук (Буханевич, 76), Литвиненко, Мельнійчук (Шамич, 76), Гудзинський (Біблик, 60), Гуров, Підручний.



