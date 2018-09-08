Юнацька збірна України з футболу знову перемогла на турнірі в Латвії



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Тепер для перемоги в цьому турнірі збірній України в останній ігровий день (10 вересня) достатньо не програти латвійцям

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) виграла у своїх однолітків із Македонії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На міжнародному турнірі «Кубок Федерації футболу Латвії» команди зіграли другий тур.

Підопічні Сергія Попова знову перемогли. Цього разу українці розібралися з командою Македонії — 2:0.

Точними ударами у складі синьо-жовтих відзначилися Ісаєнко й Сікан, для якого цей гол став другим під час змагань.

Тепер для перемоги в цьому турнірі збірній України в останній ігровий день (10 вересня) достатньо не програти латвійцям.

Кубок Федерації футболу Латвії

06.09.2018

Україна (U-19) − Фарерські острови (U-19) 3:0

Латвія (U-19) − Македонія (U-19) 1:2

08.09.2018

Україна (U-19) − Македонія (U-19) 2:0 (1:0)

Голи: Ісаєнко (11), Сікан (77)

Україна (U-19): Трубін, Ярош (Слива, 85), Хондак, Снурніцин, Агапов, Бондаренко (Приходько, 67), Харжевський, Цітаішвілі (Сікан, 46), Ісаєнко (Лях, 67), Супряга (Волошин, 85), Холод (М. Мудрик, 46).

Латвія (U-19) − Фарерські острови (U-19) 2:0