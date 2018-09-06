Юнацька збірна України з перемоги розпочала виступ на Кубку Федерації футболу Латвії
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Підопічні Сергія Попова у стартовому поєдинку міжнародного турніру впевнено обіграли команду Фарерських островів
У четвер, 6-го вересня, юнацька збірна України взяла старт у турнірі «Кубок федерації», який проходить у Латвії.
У першому матчі цих змагань команда Сергія Попова обіграла збірну Фарерських островів із рахунком 3:0, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Результативними ударами відзначилися Артем Бондаренко, Данило Сікан та Вікентій Волошин.
Кубок Федерації футболу Латвії
Україна (U-19) — Фарерські острови (U-19) 3:0 (1:0)
Голи: Бондаренко (34), Сікан (75), Волошин (90+2).
Україна (U-19): Трубін, Духан (Агапов, 87), Хондак, Снурніцин, Ярош, Білошевській (Приходько, 36), Бондаренко (Харжевський, 54), Ісаєнко (Лях, 68), Супряга (М. Мудрік, 46), Цітаішвілі (Волошин, 68), Сікан (Холод, 87).
Латвія — Македонія — 1:2