Юнацькі збірні України з волейболу з перемог стартували у відборі на першість Європи

У Черкасах стартували кваліфікаційні турніри до чемпіонату Європи 2018 року

Паралельно відбуваються матчі у двох вікових категоріях – серед дівчат U-17 та хлопців U-18. У першому турі обидві українські збірні успішно здолали суперників: дівоча взяла гору над Грецією, а хлопчача – над Грузією, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Греція – Україна – 1:3 (13:25, 25:22, 20:25, 17:25)



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У Черкасах стартували кваліфікаційні турніри до чемпіонату Європи 2018 року

Паралельно відбуваються матчі у двох вікових категоріях – серед дівчат U-17 та хлопців U-18.

У першому турі обидві українські збірні успішно здолали суперників: дівоча взяла гору над Грецією, а хлопчача – над Грузією, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Греція – Україна – 1:3 (13:25, 25:22, 20:25, 17:25)

Серйозної боротьби у цьому матчі не вийшло. Українки значно переважають гречанок у класі, тому суттєві проблеми могли створити хіба що самі собі. Щоправда, у другій партії саме так і сталося.

Однак це був лише локальний успіх гречанок. У третій і четвертій партіях українки знову заграли тактично надійно, що не залишило їхнім суперницям жодних шансів на порятунок.

Грузія – Україна – 0:3 (15:25, 13:25, 12:25)

Про відчутну перевагу українських хлопців яскраво свідчить хоча б той факт, що протягом усього поєдинку грузини жодного разу не виривалися вперед бодай на очко. «Синьо-жовті» у кожному сеті швидко робили невеличкі відриви, котрі доводили до розгромних рахунків.

Тепер на українців чекають поєдинки з Туреччиною й Угорщиною.