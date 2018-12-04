Юні футболісти «Динамо» виграли міжнародний турнір у Литві



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Фото: ФК «Динамо»

Лише однолітки з італійської «Аталанти» змогли зіграти на рівних з киянами

У столиці Литви – Вільнюсі – завершився традиційний міжнародний футбольний турнір Ateitis Cup серед команд U-9 (футболісти 2009 року народження).

«Динамо» було на ньому представлене групою клубної ДЮФШ під керівництвом Юрія Ястребінського, інформує офіційний сайт клубу.

Змагання проходили з 30 листопада по 2 грудня, у них взяли участь 36 команд, які були поділені на 8 груп. Грали суперники у критому манежі Sportima у форматі шість польових гравців + воротар на чверть поля.

«Динамівці» потрапили до однієї групи разом із латвійською «Меттою» (Рига), білоруською «Зміною» (Мінськ), місцевим Ateitis-2 (Вільнюс) та російською «Балтикою-2» (Калінінград).

Впевнено здолавши груповий етап, кияни вийшли до стадії плей-офф з першого місця, здобувши чотири перемоги, набравши максимальну кількість очок (різниця м’ячів – 33:1).

У чвертьфіналі підопічні Юрія Ястребинського у напруженому матчі по пенальті здолали італійську «Аталанту» з Бергамо, у півфіналі - білоруський ФК «Мінськ», а у фіналі не залишили шансів швейцарському «Лугано».

У складі «Динамо» індивідуальну нагороду найкращого гравця команди отримав Іван Тітенко.

Результати матчів за участі «Динамо» U-9:

«Динамо» – Ateitis-2 (Вільнюс, Литва) – 9:0

«Динамо» – «Матта» (Рига, Латвія) – 4:0

«Динамо» – «Балтика-2» (Калініград, Россія) – 14:0

«Динамо» – «Зміна» (Мінськ. Білорусь) – 6:1

«Аталанта» (Бергамо, Італія) – «Динамо» – 2:2 (по пенальті перемогло «Динамо»)

«Динамо» – ФК «Мінськ» (Білорусь) – 3:0

«Лугано» (Швейцарія) – «Динамо» – 0:5.