Юні хокеїсти «Сокола» продекламували знаменитий вірш Сосюри (відео)
Юні хокеїсти школи «Сокола»
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Юні «соколята» живуть не лише одним хокеєм
Юні хокеїсти київського «Сокола» розвінчали усталений стереотип про те, що спортсменів нічого крім спорту не цікавить.
Виконуючи шкільне творче завдання юні гравці записали виконання знаменитого вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну!».
Нагадаємо, колись базовий клуб усього українського хокею «Сокіл» припинив існування у професіональному статусі. Наразі працює хокейна школа.