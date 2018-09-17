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    Юні українці завоювали золото та срібло світової першості з акробатичного рок-н-ролу

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    Юні українці завоювали золото та срібло світової першості з акробатичного рок-н-ролу

    Чемпіонами стали Олександр Цвєтков і Кіра Грохова

    Цими вихідними двом українським парам вдалося завоювати нагороди чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів і юнаків.

    Змагання відбувалися у місті Шаффхаузен (Швейцарія), інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Титули чемпіонів світу у змаганнях формейшин пар серед юнаків завоювали Олександр Цвєтков разом з Кірою Гроховою.

    У цій же дисципліні Таїсія Кириченко у парі з Денисом Гуріним вибороли срібло світової першості.

    спорт українці
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