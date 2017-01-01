Юніорська збірна України перемогла на турнірі з хокею в Угорщині
- Сьогодні, 15:07
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Юніорська збірна України U-18. Фото: ФХУ
Українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайбиЮніорська збірна України виграла міжнародний хокейний турнір «Кубок чотирьох націй», який проходив в Будапешті (Угорщина).
Про це проінформували у Федерації хокею України.
«У фінальному поєдинку юніорська збірна команда України здобула перемогу над першою командою Угорщини (червоні) з розгромним рахунком 5:1», - йдеться в повідомленні.
Так, українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайби. Надалі збірна України зберігала перевагу протягом усієї гри.
Таким чином українці після дворічної перерви знову стали переможцями «Кубка чотирьох націй». У квітні команда візьме участь в домашньому чемпіонаті світу в Києві.