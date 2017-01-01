Юніорська збірна України перемогла на турнірі з хокею в Угорщині

Українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайби

Юніорська збірна України виграла міжнародний хокейний турнір «Кубок чотирьох націй», який проходив в Будапешті (Угорщина). Про це проінформували у Федерації хокею України. «У фінальному поєдинку юніорська збірна команда України здобула перемогу над першою командою Угорщини (червоні) з розгромним рахунком 5:1», - йдеться в