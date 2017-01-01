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    Юніорська збірна України перемогла на турнірі з хокею в Угорщині

    Українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайби
    Юніорська збірна України виграла міжнародний хокейний турнір «Кубок чотирьох націй», який проходив в Будапешті (Угорщина). Про це проінформували у Федерації хокею України. «У фінальному поєдинку юніорська збірна команда України здобула перемогу над першою командою Угорщини (червоні) з розгромним рахунком 5:1», - йдеться в
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    Юніорська збірна України U-18. Фото: ФХУ
    Юніорська збірна України U-18. Фото: ФХУ

    Українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайби

    Юніорська збірна України виграла міжнародний хокейний турнір «Кубок чотирьох націй», який проходив в Будапешті (Угорщина).

    Про це проінформували у Федерації хокею України.

    «У фінальному поєдинку юніорська збірна команда України здобула перемогу над першою командою Угорщини (червоні) з розгромним рахунком 5:1», - йдеться в повідомленні.

    Так, українці впевнено розпочали гру і через 8 хвилин відправили у ворота господарів три шайби. Надалі збірна України зберігала перевагу протягом усієї гри.

    Таким чином українці після дворічної перерви знову стали переможцями «Кубка чотирьох націй». У квітні команда візьме участь в домашньому чемпіонаті світу в Києві.

    Збірна України Угорщина українці хокей
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