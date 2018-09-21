Юніорська збірна України з боксу бере участь у змаганнях у Білорусі
-
Розсилка
Нашу країну представляють 14 боксерів
Юніорська збірна України, під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова, розпочала виступи на міжнародному турнірі у Білорусі.
Ця країна приймає провідні європейські збірні в межах турніру присвяченого пам’яті почесного майстра спорту СРСР В. Ботвінніка.
Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірну України на змаганнях представляють:
вагова категорія 46 кг: Дмитро Колісніченко, Данило Дрижак
вагова категорія 48 кг: Макар Полтавський
вагова категорія 50 кг: Володимир Заболотний
вагова категорія 52 кг: Владислав Стась, Богдан Карнаушенко
вагова категорія 54 кг: Володимир Швирло
вагова категорія 57 кг: Бозорбай Матякубов
вагова категорія 63 кг: Артур Манів
вагова категорія 66 кг: Володимир Салецький
вагова категорія 70 кг: Андрій Шуцький
вагова категорія 75 кг: Юрій Ванів
вагова категорія 80 кг: Денис Салабай
вагова категорія +80 кг: Максим Моєсеєв.