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    Юніорська збірна України з боксу бере участь у змаганнях у Білорусі

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    Юніорська збірна України з боксу бере участь у змаганнях у Білорусі

    Нашу країну представляють 14 боксерів

    Юніорська збірна України, під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова, розпочала виступи на міжнародному турнірі у Білорусі.

    Ця країна приймає провідні європейські збірні в межах турніру присвяченого пам’яті почесного майстра спорту СРСР В. Ботвінніка.

    Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, збірну України на змаганнях представляють:

    вагова категорія 46 кг: Дмитро Колісніченко, Данило Дрижак

    вагова категорія 48 кг: Макар Полтавський

    вагова категорія 50 кг: Володимир Заболотний

    вагова категорія 52 кг: Владислав Стась, Богдан Карнаушенко

    вагова категорія 54 кг: Володимир Швирло

    вагова категорія 57 кг: Бозорбай Матякубов

    вагова категорія 63 кг: Артур Манів

    вагова категорія 66 кг: Володимир Салецький

    вагова категорія 70 кг: Андрій Шуцький

    вагова категорія 75 кг: Юрій Ванів

    вагова категорія 80 кг: Денис Салабай

    вагова категорія +80 кг: Максим Моєсеєв.

    Білорусь бокс Збірна України
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