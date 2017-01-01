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    Юніорська збірна України з хокею вирушила на Кубок чотирьох націй

    Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі
    У вівторок, 26 грудня, юніорська збірна команда України автобусом із Броварів вирушила до Будапешту, де братиме участь у традиційному міжнародному турнірі Кубок Чотирьох націй. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Перед виїздом до Будапешту синьо-жовті провели два тренувальні дні у броварському «Терміналі». Участь у
    • Вчора, 21:40
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФХУ
    Фото: прес-служба ФХУ

    Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі

    У вівторок, 26 грудня, юніорська збірна команда України автобусом із Броварів вирушила до Будапешту, де братиме участь у традиційному міжнародному турнірі Кубок Чотирьох націй.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

    Перед виїздом до Будапешту синьо-жовті провели два тренувальні дні у броварському «Терміналі».

    Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі.

    Саме матчем проти поляків команда Олега Ігнатьєва й розпочне свої виступи на турнірі.

    Відповідно до регламенту змагання 28 грудня українці гратимуть проти поляків, а 29 грудня зіграють проти обох угорських команд.

    30 грудня відбудуться матч за третє місце та фінал.

    Через травми участь у змаганні не братимуть захисник «Білого Барсу» Сергій Логач та нападник ХК «Кременчук» Гліб Кривошапкін.

    Натомість словацькі легіонери Олексій Миклуха та Володимир Михальчук приєднаються до команди безпосередньо у Будапешті.

    Загалом участь у турнірі братимуть наступні спортсмени:

    Воротарі: Владислав Гурко (МХК «Динамо»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)

    Захисники: Микита Табашник, Михайло Васильєв, Богдан Грицюк (всі – «Білий Барс»), Даніїл Бабчук (МХК «Динамо»), Кирило Будько («СКА-Варяги», Росія), Микита Кругляков (МДЮСШ «Дніпро»), Андрій Євтухов (ДЮСШ «Крижинка»)

    Нападники: Іван Панов, Дмитро Даниленко (обидва – «Білий Барс»), Богдан Арабов, («Галицькі Леви»), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко (обидва – МХК «Динамо»), Олексій Болотін (МДЮСШ «Дніпро»), Давид Іващенко («Скаліца», Словаччина), Олексій Миклуха, Богдан Середницький («Списска Нова-Вес», Словаччина), Артем Матейченко (ДЮСШ «Локомотив», Росія), Володимир Михальчук («СКП Братислава», Словаччина) та Фелікс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США)

    Старший тренер: Олег Ігнатьєв

    Тренер: Олександр Федоров

    Збірна України хокей
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