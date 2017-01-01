Юніорська збірна України з хокею вирушила на Кубок чотирьох націй

Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі

У вівторок, 26 грудня, юніорська збірна команда України автобусом із Броварів вирушила до Будапешту, де братиме участь у традиційному міжнародному турнірі Кубок Чотирьох націй. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Перед виїздом до Будапешту синьо-жовті провели два тренувальні дні у броварському «Терміналі». Участь у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба ФХУ

Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі

У вівторок, 26 грудня, юніорська збірна команда України автобусом із Броварів вирушила до Будапешту, де братиме участь у традиційному міжнародному турнірі Кубок Чотирьох націй.

Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Перед виїздом до Будапешту синьо-жовті провели два тренувальні дні у броварському «Терміналі».

Участь у змаганні окрім нашої команди будуть брати дві команди Угорщини та юніорська збірна Польщі.

Саме матчем проти поляків команда Олега Ігнатьєва й розпочне свої виступи на турнірі.

Відповідно до регламенту змагання 28 грудня українці гратимуть проти поляків, а 29 грудня зіграють проти обох угорських команд.

30 грудня відбудуться матч за третє місце та фінал.

Через травми участь у змаганні не братимуть захисник «Білого Барсу» Сергій Логач та нападник ХК «Кременчук» Гліб Кривошапкін.

Натомість словацькі легіонери Олексій Миклуха та Володимир Михальчук приєднаються до команди безпосередньо у Будапешті.

Загалом участь у турнірі братимуть наступні спортсмени:

Воротарі: Владислав Гурко (МХК «Динамо»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)

Захисники: Микита Табашник, Михайло Васильєв, Богдан Грицюк (всі – «Білий Барс»), Даніїл Бабчук (МХК «Динамо»), Кирило Будько («СКА-Варяги», Росія), Микита Кругляков (МДЮСШ «Дніпро»), Андрій Євтухов (ДЮСШ «Крижинка»)

Нападники: Іван Панов, Дмитро Даниленко (обидва – «Білий Барс»), Богдан Арабов, («Галицькі Леви»), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко (обидва – МХК «Динамо»), Олексій Болотін (МДЮСШ «Дніпро»), Давид Іващенко («Скаліца», Словаччина), Олексій Миклуха, Богдан Середницький («Списска Нова-Вес», Словаччина), Артем Матейченко (ДЮСШ «Локомотив», Росія), Володимир Михальчук («СКП Братислава», Словаччина) та Фелікс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США)

Старший тренер: Олег Ігнатьєв

Тренер: Олександр Федоров