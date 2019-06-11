«Ювентус» хоче купити відразу чотирьох гравців «Реала»
«Реал» готовий розлучитися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери
Туринський «Ювентус» проявляє інтерес до цілої групи гравців мадридського «Реала». Про це інформує Tuttosport.
За даними джерела, в сфері інтересів італійського клубу знаходяться півзахисники Хамес Родрігес, Іско, і Даніель Себальос, а також захисник Марсело.
«Реал» в свою чергу готовий розлучитися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери.
У минулому сезоні 30-річний Марсело взяв участь в 23 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором двох забитих м'ячів і віддав дві результативні передачі. 27-річний Іско зіграв в 27 матчах, забив три м'ячі і віддав дві гольові передачі. На рахунку 22-річного Себальоса три голи в 23 матчах.
27-річний Хамес виступав на правах оренди за «Баварію», в складі якої взяв участь в 20 матчах Бундесліги, забив сім м'ячів і віддав три гольові передачі.
Німецький клуб мав право викупити трансфер гравця, але відмовився від цієї опції.
Джерело: Чемпионат.com