  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ювентус» хоче купити відразу чотирьох гравців «Реала»

    • Розсилка
    Марсело та Іско можуть перейти в &laquo;Ювентус&raquo;? - «Ювентус» хоче купити відразу чотирьох гравців «Реала»
    Марсело та Іско можуть перейти в «Ювентус»?

    «Реал» готовий розлучитися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери

    Туринський «Ювентус» проявляє інтерес до цілої групи гравців мадридського «Реала». Про це інформує Tuttosport.

    За даними джерела, в сфері інтересів італійського клубу знаходяться півзахисники Хамес Родрігес, Іско, і Даніель Себальос, а також захисник Марсело.

    «Реал» в свою чергу готовий розлучитися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери.

    У минулому сезоні 30-річний Марсело взяв участь в 23 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором двох забитих м'ячів і віддав дві результативні передачі. 27-річний Іско зіграв в 27 матчах, забив три м'ячі і віддав дві гольові передачі. На рахунку 22-річного Себальоса три голи в 23 матчах.

    27-річний Хамес виступав на правах оренди за «Баварію», в складі якої взяв участь в 20 матчах Бундесліги, забив сім м'ячів і віддав три гольові передачі.

    Німецький клуб мав право викупити трансфер гравця, але відмовився від цієї опції.

    Джерело: Чемпионат.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Ювентус Марсело
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ