Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року

«Ювентус» відсторонив від основного складу нападника Пауло Дібалу. Як стверджує Ilbianconero, 24-річний аргентинець був покараний за переговори агента з «ПСЖ». Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року. Раніше повідомлялося, що брат Пауло, який представляє інтереси



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Пауло Дібала. Фото: Getty Images

Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року

«Ювентус» відсторонив від основного складу нападника Пауло Дібалу.



Як стверджує Ilbianconero, 24-річний аргентинець був покараний за переговори агента з «ПСЖ».



Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року.

Раніше повідомлялося, що брат Пауло, який представляє інтереси футболіста, провів переговори з парижанами на предмет літнього трансферу.

На рахунку Дібали 15 голів і чотири ассисти в 25 матчах сезону-2017/18.

Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 70 млн євро.