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    «Ювентус» відсторонив свого зіркового форварда за переговори з «ПСЖ»

    Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року
    «Ювентус» відсторонив від основного складу нападника Пауло Дібалу. Як стверджує Ilbianconero, 24-річний аргентинець був покараний за переговори агента з «ПСЖ». Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року. Раніше повідомлялося, що брат Пауло, який представляє інтереси
    • Вчора, 21:28
    • Розсилка
    Пауло Дібала. Фото: Getty Images
    Пауло Дібала. Фото: Getty Images

    Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року

    «Ювентус» відсторонив від основного складу нападника Пауло Дібалу.
     
    Як стверджує Ilbianconero, 24-річний аргентинець був покараний за переговори агента з «ПСЖ».
     
    Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року.

    Раніше повідомлялося, що брат Пауло, який представляє інтереси футболіста, провів переговори з парижанами на предмет літнього трансферу.

    На рахунку Дібали 15 голів і чотири ассисти в 25 матчах сезону-2017/18.

    Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 70 млн євро.

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