«Ювентус» відсторонив свого зіркового форварда за переговори з «ПСЖ»
- Вчора, 21:28
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Пауло Дібала. Фото: Getty Images
Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року
«Ювентус» відсторонив від основного складу нападника Пауло Дібалу.
Як стверджує Ilbianconero, 24-річний аргентинець був покараний за переговори агента з «ПСЖ».
Чинний контракт 24-річного аргентинця з туринським клубом розрахований до 2022 року.
Раніше повідомлялося, що брат Пауло, який представляє інтереси футболіста, провів переговори з парижанами на предмет літнього трансферу.
На рахунку Дібали 15 голів і чотири ассисти в 25 матчах сезону-2017/18.
Transfermarkt оцінює 24-річного форварда в 70 млн євро.