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    Южненський «Хімік» – лідер жіночого чемпіонату України з волейболу після першого кола

    Южненський клуб переможно пройшов перше коло, втративши лише два очки
    «Хімік» випередив «Волинь», яка йде другою, на вісім очок за підсумками першого кола регулярного чемпіонату Суперліги з волейболу серед жінок. Це стало відомо після того, як запорізька «Орбіта» перемогла луцьку команду в одному з матчів 7-го туру з рахунком 3:1. На цій стадії чемпіонату України
    • Вчора, 20:16
    • Розсилка
    ВК &laquo;Хімік&raquo;
    ВК «Хімік»

    Южненський клуб переможно пройшов перше коло, втративши лише два очки

    «Хімік» випередив «Волинь», яка йде другою, на вісім очок за підсумками першого кола регулярного чемпіонату Суперліги з волейболу серед жінок.

    Це стало відомо після того, як запорізька «Орбіта» перемогла луцьку команду в одному з матчів 7-го туру з рахунком 3:1.

    На цій стадії чемпіонату України «Хімік» втратив лише два очки, інформує офіційний сайт южненського клубу.

    «Хімік» зіграв п'ятисетові матчі у Тернополі та Запоріжжі.

    Перші матчі другого кола лідер чемпіонату зіграє на виїзді з київським «Фаворитом» (12-13 січня).

    Суперліга України з волейболу

    Жінки

    7-й тур

    «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – «Фаворит» – 3:0 і 3:0

    «Сєвєродончанка» – «Хімік» – 0:3 та 0:3

    «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – «Білозгар-Медуніверситет» – 0:3 та 3:2

    «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 3:1 і 0:3

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    чемпіонат України Волейбол
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