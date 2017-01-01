Южненський «Хімік» – лідер жіночого чемпіонату України з волейболу після першого кола
- Вчора, 20:16
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Розсилка
Южненський клуб переможно пройшов перше коло, втративши лише два очки
«Хімік» випередив «Волинь», яка йде другою, на вісім очок за підсумками першого кола регулярного чемпіонату Суперліги з волейболу серед жінок.
Це стало відомо після того, як запорізька «Орбіта» перемогла луцьку команду в одному з матчів 7-го туру з рахунком 3:1.
На цій стадії чемпіонату України «Хімік» втратив лише два очки, інформує офіційний сайт южненського клубу.
«Хімік» зіграв п'ятисетові матчі у Тернополі та Запоріжжі.
Перші матчі другого кола лідер чемпіонату зіграє на виїзді з київським «Фаворитом» (12-13 січня).
Суперліга України з волейболу
Жінки
7-й тур
«Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – «Фаворит» – 3:0 і 3:0
«Сєвєродончанка» – «Хімік» – 0:3 та 0:3
«Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» – «Білозгар-Медуніверситет» – 0:3 та 3:2
«Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» – «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 3:1 і 0:3