У фіналі команда у трьох сетах розібралася з «Галичанкою»

У Черкасах на арені місцевого палацу спорту «Будівельник» відбувся вирішальний поєдинок розіграшу Кубка України з волейболу серед жіночих команд. У ньому зійшлися колективи «Хімік» і «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Напередодні поєдинку наставник «Хіміка»



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Фото ФВУ

У фіналі команда у трьох сетах розібралася з «Галичанкою»

У Черкасах на арені місцевого палацу спорту «Будівельник» відбувся вирішальний поєдинок розіграшу Кубка України з волейболу серед жіночих команд.

У ньому зійшлися колективи «Хімік» і «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Напередодні поєдинку наставник «Хіміка» Андрій Романович зауважив, що для його підопічних не має виникнути серйозних проблем, якщо вони зведуть кількість власних помилок до прийнятного мінімуму.

Початок стартової партії підтвердив справедливість слів. Оскільки суперниці вдалі дії синхронно чергували з помилками, то й рахунок на табло зберігався переважно рівним.

Але варто було южненкам дещо розважливіше запрацювати на прийомах та блоках, як ігрова ініціатива миттєво перейшла до них – 25:15.

Поступаючись 11:18 у другому сеті, підопічні Віктора Туркули дещо несподівано спромоглися організувати потужний контрудар. Це стало для южненок великою несподіванкою, і незабаром табло висвітлювало 20:20.

Втім, «Галичанка» як стрімко спалахнула, так стрімко і згасла. Тернополянки наприкінці сету знову наробили цілу купу помилок, що дозволило «Хіміку» схилити шальки терезів на свій бік.

А у третій партії, після нетривалої «заруби» на самому початку, Анастасія Крайдуба та Юлія Бойко протягом буквально двох хвилин забезпечили своїй команді п'ятиочковий гандикап.

Сил і натхнення, щоби вдруге видати гідну відповідь, у волейболісток «Галичанки» вже просто не залишилося.

Кубок України з волейболу сезону-2017/18

Жінки

Фінал

«Хімік» – «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – 3:0 (25:15, 25:22, 25:15)